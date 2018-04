Dader dodelijke steekpartij: een demon stuurde mij

Publicatie: di 24 april 2018 13.47 uur

LEEUWARDEN - De 30-jarige Drachtster die op 15 augustus vorig jaar een 60-jarige inwoner van Heerenveen in diens woning aan de Woudsterweg doodstak, zei dinsdag tijdens de behandeling van de rechtszaak dat hij werd gedreven door een demon. De demon droeg hem op om 'doelwitten' te zoeken, personen die hij iets aan moest doen. Mensen uit zijn omgeving waar hij geregeld mee in aanraking kwam hadden een grote kans een doelwit te worden.

Specifieke opdrachten

Zo had hij al eens bij een kassière van een supermarkt voor de deur gestaan, maar de vrouw was niet thuis. Zijn ouders en en ook kinderen waren doelwit geweest. Op 15 augustus had hij het voorzien op de stiefdochter van het latere slachtoffer, zij was een collega van de Drachtster. De demon had hem specifieke opdrachten gegeven: hij moest de collega pijnigen, martelen, verkrachten. 'De demon wou dat iedereen de pijn moest voelen die ik had'. Als ze aardig voor hem was, zouden ze spelletjes doen en films kijken.

Vastbinden en opsluiten

Ter voorbereiding had hij allerlei spullen aangeschaft: handboeien, tiewraps, touw, een bivakmuts. Als er andere mensen in huis waren, zou hij ze vastbinden en opsluiten. Op de fatale avond wachtte hij tot de collega thuis was, daarna klopte hij op het raam. De zoon (29) deed open, hij kreeg een klap met een hamer op het achterhoofd. In de woonkamer ontstond er een worsteling met het latere slachtoffer en de zoon. Terwijl de zoon hem vast had, pakte de verdachte een mes dat hij -in papier gewikkeld- in zijn broek had gestoken en maakte stekende bewegingen.

Vitale delen

Hij stak het slachtoffer twee keer in de borst, een van de twee steken was dodelijk. De zoon werd in het been gestoken, maar hij slaagde erin de Drachtster onder controle te krijgen. De zoon raakte gewond maar er waren vitale delen geraakt. De verdachte zei dat hij niet wist dat hij raak had gestoken. 'Dat wist ik pas toen die meneer op de grond viel', zei hij. Hoewel hij zijn zaken goed voorbereid leek te hebben -hij had de rugzak al een paar jaar klaar liggen en hij had het adres van de collega op een computer opgezocht- was dat volgens zijn zeggen niet zijn werk, maar was dat ingegeven door de demon.

Een engeltje

'De demon geeft veel opdrachtjes', zei de Drachtster. De demon beschreef hij als 'gedachten, beelden en gevoelens'. Als de demon hem iets opdroeg, dan moest hij het doen. Er was ook wel een goede stem, 'een engeltje' noemde hij het. 'Mijn eigen gedachten smeekten me om weg te gaan'. Maar de demon was te sterk. De verdachte: 'Hij had zoveel macht'. Hij zou verschillende keren in zijn omgeving en aan een therapeut die hem begeleidde signalen hebben gegeven dat het niet goed met hem ging. Hij zou zelfs geïnformeerd hebben naar euthanasie. 'Hij heeft tien jaar lang gevochten tegen deze ziekte', zei advocaat Arthus Scholtmeijer.

Defensiemechanisme

De Drachtster zei dat hij de demon heeft gecrëerd als 'een defensiemechanisme' om de harde wereld aan te kunnen. Er was volgens deskundigen in zijn jeugd sprake van 'een onveilige thuissituatie' en hij werd veel gepest. Op jonge leeftijd had hij al psychische problemen, vanaf zijn twaalfde was hij onder behandeling voor het horen van stemmen. Hij heeft een milde autistische stoornis en een obsessieve compulsieve stoornis, die tot uiting komt in dwanggedachten met een -zeer- agressieve inhoud. De deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht spreken van een ernstige stoornis, die gepaard gaat met paniekaanvallen, angstaanvallen en fobische klachten.

Ernstige geweldsdelicten

Het PBC heeft geen duidelijk beeld over de mate van toerekeningsvatbaarheid. De Drachtster is in elk geval verminderd toerekeningsvatbaar, maar pas als hij behandeld wordt kunnen er definitieve conclusies getrokken worden met betrekking tot de toerekenbaarheid. Zonder een behandeling is het risico dat de Drachtster opnieuw ernstige geweldsdelicten pleegt volgens de deskundigen zeer hoog. Officier van justitie Peter van der Spek gaat uit van de verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Shockschade

Hij eiste –voor doodslag en poging tot doodslag op de zoon- acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft volgens de officier 'iemand die vol in het leven stond en altijd vrolijk was' van het leven beroofd. De nabestaanden dienden forse schadevergoedingen in, in totaal vorderen ze, onder andere voor shockschade en smartengeld, ruim 120.000 euro. Dat geld moet toegewezen worden, vond de officier. De zoon zei bij het voorlezen van de slachtofferverklaring dat geen straf zwaar genoeg zou zijn voor het leed dat de verdachte de nabestaanden heeft aangedaan.

De Leeuwarder rechtbank doet op 8 mei uitspraak.