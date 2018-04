WÃ¢ldwei in juli even 'dicht' voor fietstocht

Wâldwei in juli even 'dicht' voor fietstocht

Publicatie: di 24 april 2018 10.52 uur

SURHUISTERVEEN - Op 14 juli wordt de Wâldwei tussen Surhuisterveen en Leeuwarden afgesloten voor een fietstocht in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Aan de fietstocht, die start in Surhuisterveen, kunnen maximaal 2018 fietsers deelnemen.

De fietstocht maakt onderdeel uit van het project Fossylfrij Fryslân, een beweging die Friesland zo duurzaam mogelijk wil maken. Van 1 tot en met 14 juli reizen mensen in Friesland zo veel mogelijk zonder een druppel benzine of diesel te gebruiken.

De fietstocht op 14 juli sluit de Elfwegentocht af. De start vindt plaats op het Torenplein in Surhuisterveen, waarna met een gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur richting de Wâldwei wordt gereden. Er wordt in pelotons gefietst tot aan Van der Valk Leeuwarden. Vanaf Leeuwarden zijn er twee bepijlde routes van 60 en 100 km uitgezet terug naar Surhuisterveen.

De kosten voor deelname bedragen € 12,50. Klik hier om tickets te kopen.