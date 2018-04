Singer-songwriter contest in Buitenpost

BUITENPOST - Sociaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost heeft een roemruchte geschiedenis als het om popmuziek gaat. Daarin is op een gegeven moment de klad ingekomen. Alle reden voor It Koartling om samen met Friesland Pop en anderen te proberen om aanstormend en gevestigd talent (weer) een podium te geven met een wedstrijd voor singer-songwriters.



Stichting Friesland Pop ontwikkelt en onderhoudt de Friese pop-infrastructuur en organiseert provinciaal overkoepelende evenementen zoals de Kleine Prijs van Fryslân en het Freeze Festival. Samen met sociaal-cultureel centrum It Koartling organiseert Friesland Pop dit jaar in Buitenpost maar liefst vijf muziekevenementen:

3 februari - Aaipop Der op út;

9 juni - voorronde Singer-songwriter contest;

30 september - Helden fan hjir;

en daarnaast nog twee Sunday Sessions

Bij de Sunday Sessions gaat het om akoestische én versterkte sessies waar acts kosteloos optreden in ruil voor feedback van professionals en live-opnames. Sinds 2014 hebben al een flink aantal bekende, minder bekende, grote, kleine, beginnende en gevorderde acts aan deze sessies van Friesland Pop meegedaan, zowel singer-songwriters, bands als hiphopacts. Voor interesse kan gemaild worden naar info@frieslandpop.nl.

Friesland Pop Singer-songwriter Contest

De Friesland Pop Singer-songwriter contest is een jaarlijks terugkerende wedstrijd. Een contest voor talentvolle Singer-songwriters uit Friesland. Dit jaar krijgt de winnaar weer een opnamedag in studio Hitfabryk met coaching, een optreden op Troubadour Treffen én een optreden op Freeze Festival. Meer informatie op www.frieslandpop.nl

Er zijn twee voorrondes, waarvan je aan één meedoet.