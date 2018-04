Lawei-verhoren live vanuit Hotel van der Valk

Publicatie: ma 23 april 2018 17.48 uur

DRACHTEN - De zes openbare verhoren van de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de rol van de gemeente Smallingerland in de verbouwing van De Lawei vinden plaats in Hotel Van der Valk in Drachten. Iedereen die geïnteresseerd is, kan de verhoren bijwonen. Ook worden ze live uitgezonden op de gemeentelijke website.

Er is gekozen voor het hotel Van der Valk omdat de trouwzaal in het gemeentehuis niet geschikt was. Van der Valk biedt meer ruimte en is er meer ruimte tussen pers, publiek en de commissie en de getuigen.

Schouwburgdirecteur Stef Avezaat zal woensdag als eerste verhoord worden. De planning is:

woensdag 25 april

9.00 uur Stef Avezaat, directeur Lawei (is niet verplicht te verschijnen)

11.00 uur Evert Visser, gemeentelijk projectleider

13.30 uur Tjeerd van Bekkum, voormalig burgemeester

donderdag 26 april