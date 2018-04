Man stal kar met steiger in Dokkum

GRONINGEN - Een 40-jarige man uit Winschoten is maandag door de politierechter in Groningen veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en vijf maanden voorwaardelijke celstraf voor verduistering van aanhangwagens en steigers in onder meer Dokkum. De man krijgt de straf ook opgelegd voor het helen van tuingereedschappen van een bedrijf in groenvoorziening.

Voor het doorrijden na een ongeval in oktober vorig jaar, waarbij een 83-jarige fietser gewond raakte, moet de man zijn rijbewijs voor een half jaar inleveren. Hij liet de hoogbejaarde man bloedend op straat liggen.

De man koppelde op 10 augustus vorig jaar bij een verhuurbedrijf in Dokkum een aanhanger met daarop een steiger achter zijn auto, nadat hij deze had gehuurd. Hij bracht de gevulde aanhanger echter niet terug op de afgesproken dag. Dezelfde truc paste de man toe in Zuidhorn op 22 oktober. Toen hij de volgende dag deze aanhanger wilde verpatsen, reed hij een fietser aan in Blijham op een voorrangsweg. Vervolgens liet hij de hoogbejaarde man bloedend op straat liggen.

In dezelfde periode bracht de man gestolen kantenmaaiers, een kettingzaag, bladblazers en bosmaaier van een Gronings tuinbedrijf naar een tweedehands winkel in Groningen. Daar vermoedde men al gauw dat de goederen uit diefstal afkomstig waren. Aangifte op aangifte rolde binnen.

De man bekende tegenover de rechters dat hij de spullen wilde verkopen om naar prostituees te gaan en om drugs te kopen. "Ik wilde ook wel eens een feestje", zei de man op zitting.

De rechtbank nam het de man kwalijk dat hij na het veroorzaken van een verkeersongeval was doorgereden. "En dat terwijl u zag dat de hoogbejaarde man bloedend op straat lag", maande de rechter. De Winschoter, die op zitting op de rechters een verdoofde indruk maakte, zei dat hij geen bloed kon zien. "En er waren al andere mensen bij", stelde hij.

De man gaf zichzelf twee dagen na het ongeluk bij de politie aan. De eigenaar van deze aanhanger in Zuidhorn deed grondig onderzoek en kwam achter de naam van de koper van zijn kar. Hij haalde de volledig geruïneerde aanhanger zelf bij de koper op. Het ding was niet meer verhuurbaar.

De Winschoter is volgens de rechtbank berekenend te werk gegaan. Twee weken voorwaardelijk opgelegde celstraf die voor de man op de plank lagen uit een eerdere veroordeling in 2016 moet de man nu ook uitzitten.

Naast de straf moet hij de slachtoffers bijna 4000 euro aan schade vergoeden.