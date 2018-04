Tweede prijs voor brandweer Ureterp

Publicatie: ma 23 april 2018 15.03 uur

BERLIKUM - Zaterdag heeft de blusgroep Ureterp de tweede prijs in de wacht gesleept bij de 112 provinciale vaardigheidswedstrijden in Berlikum. De brandweerploeg heeft zich hiermee geplaatst voor de volgende ronde, de 1e gewestelijke. Deze wedstrijd wordt zaterdag a.s. in Nieuwehorne gehouden.

Bij de wedstrijd wordt een situatie in scène gezet. Zaterdag was er zogenaamd een F16 van de vliegbasis in Leeuwarden neergestort in de omgeving van Berlikum. Brokstukken hiervan en de beide piloten zijn neergekomen op een discotheek in Berlikum. De bezoekers van de discotheek moesten in veiligheid worden gebracht evenals de beide piloten en de beginnende brand moest worden geblust. Dit alles moest binnen 40 minuten afgehandeld worden.

Samen met Wommels (1e plek) en Tjallebert (3e plek) gaat de blusploeg van Ureterp nu met nog 6 winnaars uit ander regio's zaterdag a.s. opnieuw de strijd aan.