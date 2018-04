Opgestapt raadslid Willem de Boer naar ELP

Publicatie: ma 23 april 2018 11.51 uur

DRACHTEN - Raadslid Willem de Boer stapt over naar de ELP. Hij stapte een week geleden op en stopte met zijn toenmalige partij Smallingerlands Belang. Tijdens de verkiezingen was hij zelfs lijsttrekker van deze partij.

De Boer: "Inmiddels heb ik met een aantal partijen korter of langer contact gehad over de wijze van voortzetting van mijn raadslidmaatschap. Na een goede afweging denk ik mezelf in de komende periode het meest nuttig te kunnen maken bij een onafhankelijke lokale partij, een partij die een andere manier van politiek bedrijven nastreeft en sterk genoeg moet worden geacht om dat ook waar te maken, kortom de ELP."

"Met de keuze voor de ELP blijf ik ook dichtbij bij de mensen die eerder hun stem op mij hebben uitgebracht. In verband met de (in)formatieprocedure en vervolgbesprekingen over coalitievorming leek het mij goed om op korte termijn duidelijkheid over mijn positie te geven."