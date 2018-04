Vlug en Vaardig - tegen Sparta

Publicatie: zo 22 april 2018 19.18 uur

GARYP - Vlug en Vaardig grijpt laatste kans op lijfsbehoud tegen Sparta

Op een zonovergoten sportcomplex in Zevenhuizen was de opdracht voor V&V duidelijk, winnen van Sparta Zevenhuizen. Beide ploegen stonden met slechts 2 punten onderaan in de poule en de verliezer van deze partij kan degradatie (bijna) niet meer voorkomen.

Vlug en Vaardig begon voortvarend aan de wedstrijd met een doelpunt van Gea Plantinga. Echter is het Sparta die daarna het heft in handen nam door na een 3-3 gelijke stand steeds een marge van minstens 2 doelpunten te houden. Na een achterstand van 7-4 weet Vlug en Vaardig weer de aansluiting te vinden door doelpunten van achtereenvolgend Roel Schipper, Arjen Brander en Harmen Brouwer. Voor rust weet Sparta toch nog weer de voorsprong te pakken, waardoor de kleedkamers door beide ploegen werden opgezocht met een 10-9 tussenstand.

Na de rust weet Miranda Veenstra direct de gelijkmaker te scoren. Tot de stand van 13-13 gaat de score gelijk op door onder andere goals van Remco Schra en Corrie Betten aan de Gariper zijde. Dan weet Vlug en Vaardig het beslissende gaatje te slaan welke niet meer wordt weggeven. Sparta probeert vergeefs nog terug te komen, maar de eindstand wordt bepaald op 14-16. Een spannende en gelijkopgaande strijd waarin Vlug en Vaardig de broodnodige punten weet te pakken.

Het tweede team wist niet te winnen in Zevenhuizen. Volgende week is er weer een belangrijke wedstrijd voor zowel het eerste als tweede team met een uitwedstrijd in Groningen tegen ROG.