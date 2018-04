Jaguar's en Daimlers rijden Elfstedentocht

Publicatie: zo 22 april 2018 17.35 uur

DOKKUM - Zo'n 125 Britse Jaguars en Daimlers hebben zaterdag en zondag de Elfstedentocht gereden. De Jaguar Daimler Club organiseerde de tocht langs de Friese elf steden voor de tweede keer.

De autorit begon afgelopen zaterdagmorgen om 10.00 uur vanaf de Nieuwstad in Leeuwarden voor de zuidelijke route langs de Friese elf steden. Op zondagmorgen werd er 09.45 uur weer vanuit Leeuwarden gestart, maar nu vanaf het Oldehoofsterkerkhof voor de noordelijke route.

In Dokkum moest de laatste stempel worden opgehaald in de Bonifatiuskapel, waarna de oldtimers een rondrit door het centrum van Dokkum maakten om vervolgens via Wyns en Gytsjerk te tocht af te sluiten in Leeuwarden.

