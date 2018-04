Muzikale avond in De Colle

Publicatie: zo 22 april 2018 10.52 uur

KOLLUM - Dit weekend waren in Zalencentrum de Colle weer twee swingende show- en dansavonden, “Once upon a time”. Oud leden van TLM Kollum kwamen deze twee avonden het publiek verrassen met leuke, originele en soms grappige acts. Shaka Zulu was van de partij, evenals Zorro en lichtgevende skeletten. Ook waren de minies met cowboys en indianen van de partij.

De avond werd gepresenteerd door ras Kollumer Els Hoekstra, “ien et Kollumers”. Special guest deze avond was Johan Timersma, hij verzorgde een aantal optreden. De avond eindige met dé hoogtepunten van alle jaren samengevoegd in één grote compilatie. Na afloop was er de gezellige afterparty met DJ Syb.

