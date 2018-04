Dweilen en soppen in Surhuisterveen

Publicatie: za 21 april 2018 20.40 uur

SURHUISTERVEEN - Zaterdag was het "Dweil en Sop festival" in Surhuisterveen. Het centrum van Surhuisterveen stond in het teken van de dweilorkesten.

Maar liefst 5 orkesten gingen kris kras door het centrum en zorgden voor een geweldig muzikaal spektakel. Alle bekende meezingers kwamen langs.

De deelnemende dweilorkesten kwamen uit diverse richtingen. Zo speelden er De Harrekieten uit Surhuisterveen, De Boljeiers uit Tijnje, De Wettertoerkapel uit Drachten, Dweilorkest 'Dinges' uit Emmen en de Beiler Notenkrakers. Aan het einde van de middag speelde alle orkest nog enkele nummers samen als één groot dweilorkest.

Naast de dweilorkesten was er ook straattheater van het duo "Hymp Hamp' welke als echt 'dweil en sop team' door het centrum reden.

