Brandende haag geblust met emmers water

Publicatie: za 21 april 2018 18.07 uur

SURHUISTERVEEN - Een coniferenhaag is zaterdag rond 17.45 uur in brand gevlogen bij een woning aan de Lange Streek in Surhuisterveen. De bewoners en omwonenden zijn direct begonnen met blussen. Dat gebeurde met een tuinslang en emmers water.

De brandweer van Surhuisterveen is ter plaatse gekomen en heeft het bluswerk overgenomen. Na aankomst van de brandweer was het vuur snel gedoofd.

FOTONIEUWS