Buurmeisjes 'openen' nieuwe weg door Ee

Publicatie: za 21 april 2018 12.58 uur

EE - Jelka en Jasmijn, twee buurmeisjes uit het dorp Ee, openden vrijdag samen met gedeputeerde Sietske Poepjes de vernieuwde N358 door Ee. De provincie Fryslân maakte samen met de gemeente Dongeradeel de weg veiliger door onder andere de kruispunten aan te passen. De weg is vanaf heden officieel geopend.

De provincie maakte de weg niet alleen veiliger maar ook mooier. De maximumsnelheid ging omlaag, van 50 naar 30 kilometer per uur. Aan beide kanten van de weg kwam asfalt in een andere kleur. Daardoor lijkt de weg smaller en gaat het verkeer langzamer rijden. Ook de kruispunten kregen rood asfalt. Ze vallen meer op en het zicht werd verbeterd. Daarnaast heeft verkeer van rechts er voortaan voorrang.

Tijdens de werkzaamheden speelden Jelka en Jasmijn een grote rol. De twee buurmeisjes maakten meerdere filmpjes waarin ze bijvoorbeeld hun eigen bouwbord onthulden. Ook hielpen ze de asfaltploeg asfalteren en kregen ze hun eigen 'walk of fame'. Vrijdag fietsten ze samen met gedeputeerde Sietske Poepjes voor het eerst over de vernieuwde weg. Ook de bewoners van het dorp werden in het zonnetje gezet. Op het pleintje bij het dorpshuis was er feest en stond een minikermis.