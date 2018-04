'Extra ontsluiting van Lauwerskwartier'

Publicatie: za 21 april 2018 10.29 uur

SURHUISTERVEEN - Ondernemersvereniging Handel & Industrie (H&I) Surhuisterveen pleit voor een extra ontsluitingsweg van bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Het industrieterrein is groeiende en daarmee groeit ook de noodzaak tot een tweede weg die het gebied ontsluit.

"Het licht gaat langzaam op groen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein", vertelde voorzitter Ale Procee van H&I maandag tijdens de jaarvergadering van de Feanster ondernemersclub. "Het is gaat dan om vier hectare en daarbij is het heel belangrijk dat de ontsluiting er komt. De vraag is vooral wáár deze komt."

Procee erkende dat de ontsluiting gevolgen heeft voor betrokkenen, zowel bedrijven als bewoners van het gebied. "Dat heeft impact. Wenselijk is een ontsluiting via Auto Oostra (aan de Zoom - red) en mogelijk zou dan de beoogde ovonde iets opschuiven." Procee doelde daarmee op de plannen voor upgrading van De Skieding, de verbinding tussen onder meer Surhuisterveen en snelweg A7. De extra ontsluiting van bedrijventerrein Lauwerskwartier past daar in.

"Natuurlijk zijn er ook andere opties, zoals een vijfde tak op de bestaande rotonde bij Surhuisterveen. Die mogelijkheid is echter het minst wenselijk, omdat die niet zorgt voor vermindering van druk op de rotonde en bovendien is die ontsluiting dicht bij de bestaande ontsluiting op de Groningerstraat."

Binnenkort buigen gemeente en provincie zich over de plannen.