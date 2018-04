Handrem deffect: weer auto in Drachtstervaart

Publicatie: vr 20 april 2018 15.13 uur

DRACHTEN - Er is vrijdagmiddag wederom een auto de Drachtstervaart ingerold. De bestuurster had de auto geparkeerd en het voertuig is vervolgens uit zichzelf vanaf het Moleneind het water ingerold. De auto ging kopje onder.

Er zaten verder geen mensen in de auto. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto uit het water te takelen. De bestuurster had de handrem wel gebruikt, maar deze bleek defect te zijn.