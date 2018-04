Werkstraf voor dodelijk ongeval met minikraan

LEEUWARDEN - De 76-jarige inwoner van Wijnjewoude die als bestuurder van een minikraan een dodelijk ongeval veroorzaakte, had volgens de rechtbank in Leeuwarden maatregelen kunnen en moeten nemen omdat ongeval te voorkomen. De man stond op 1 september 2016 met de minikraan in de berm van de Compagnonsfeart, hij was bezig zand weg te scheppen. Terwijl hij daarmee bezig was, zwenkte de arm van de kraan over de weg.

Een bestelbus van de gemeente Opsterland knalde tegen de arm, de cabine van de bus werd opengereten. De bestuurder van de bus, een 51-jarige inwoner van Hoornsterzwaag, overleed ter plekke. Het zicht ter plekke was slecht, voor beide betrokkenen. De Wijnjewoudster stond tussen twee bomen, door het geluid van de kraan kon hij het overige verkeer niet horen. En de kraan was ook niet zichtbaar voor het slachtoffer.

De rechtbank stelde dat de Wijnjewoudster voorzieningen had moeten treffen om de situatie veiliger te maken. Hij had tijdelijk de weg af kunnen zetten of hij had iemand op de weg kunnen posteren om het verkeer te begeleiden. Volgens de rechtbank is de man 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend' te werk gegaan. De rechtbank sprak van 'een ernstige verkeersfout'. De man kreeg een werkstraf van 150 uur.

De rechtbank hield er rekening mee dat hij eronder lijdt dat door zijn toedoen iemand het leven heeft gelaten. Bovendien had hij een blanco strafblad en is hij op gevorderde leeftijd. Ook heeft hij zijn medeleven aan de nabestaanden betuigd. Omdat het a-typisch verkeersongeval betrof, zag de rechtbank geen aanleiding om een onvoorwaardelijke rijontzegging op te leggen.