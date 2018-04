Oppositie T-diel vraagt spoeddebat aan

Publicatie: vr 20 april 2018 12.34 uur

BURGUM - De beoogde oppositie partijen GroenLinks, VVD, PvdA en D'66 hebben een spoeddebat aangevraagd. Deze partijen willen met alle 23 raadsleden een debat voeren over de crisis rondom het informatieproces. De beoogde coalitie (CDA, FNP en ChristenUnie) maakte vrijdag bekend dat ze met elkaar door willen te gaan zonder het debat aan te gaan met de oppositie.

Tijdens het openbare debat willen men zoeken naar oplossingen, die leiden tot een geheel nieuw informatieproces. Dit informatieproces moet gelijkwaardig verlopen voor alle partijen. GroenLinks, VVD, PvdA en D66 kiezen voor een openbaar debat.

Het CDA, FNP en ChristenUnie willen zo snel als mogelijk formeren en ze hebben voor volgende week al vier gesprekken gepland op Landgoed Staniastate in Oentsjerk. De fracties van GroenLinks, VVD, PvdA en D66 zijn unaniem van mening dat dergelijke gesprekken openbaar en raadsbreed moeten worden gevoerd.

De onvrede over de informatie is ontstaan na publicatie van het eindverslag van informateur Gjalt Benedictus. De vier partijen zijn van mening dat het informatieproces niet gelijkwaardig voor alle partijen is verlopen, terwijl dit wel de opdracht is. Er is te veel gekoerst op één optie en andere mogelijkheden zijn niet goed onderzocht. GroenLinks, VVD, PvdA en D66 maken zich ernstige zorgen over de uitstraling die dit geeft naar de kiezers/inwoners in onze gemeente.