Formatie in T-diel gaat door ondanks kritiek

Publicatie: vr 20 april 2018 12.26 uur

BURGUM - Hoewel de voltallige (beoogde) oppositie moeite heeft met de gang van zaken, gaat het informatieproces in Tytsjerksteradiel gewoon door. De partijen CDA, FNP en ChristenUnie gaan met elkaar in zee.

Mw. Tineke Schokker- Strampel, burgemeester van de gemeente Vlieland en inwoonster van de gemeente Tytsjerksteradiel is gevraagd om de formatie ter hand te nemen. De beoogde coalitiepartijen hebben er in elk geval wel vertrouwen in dat er in de loop van mei een coalitieakkoord is en dat er een nieuw college klaar staat.

In de aanloop naar deze formatie zijn alle raadsfracties nog wel een keer uitgenodigd voor een gesprek waarin zal worden teruggekeken naar het rammelende verloop van het informatieproces. De beoogde coalitie wil vooral kijken naar naar de wijze waarop constructief kan worden samengewerkt in de komende raadsperiode.