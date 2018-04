Losgeschoten boottrailer raakt fietsster Drachten

Publicatie: do 19 april 2018 18.30 uur

DRACHTEN - Een fietsster is donderdag rond 17.50 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval op De Lange West in Drachten. Bij het ongeval schoot mogelijk een boottrailer los van een auto. Het slachtoffer werd door de boottrailer geraakt.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. De Lange West was tijdens de afhandeling van het ongeval in de richting van de Mc Donalds afgesloten voor het verkeer.

