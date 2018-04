Jongetje (10) aangereden door auto

Publicatie: do 19 april 2018 09.54 uur

DRACHTEN - Een tienjarig jongetje uit Drachten is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Stationsweg in zijn woonplaats. Het slachtoffertje kwam rond 8.10 uur vanuit de Geelgorsstraat gefietst en wilde de Stationsweg oversteken. Hij zag daarbij de auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Het jongetje raakte, ondanks de harde klap, lichtgewond. Hij kwam er vanaf met een bult op zijn hoofd. De politie (VOA) heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Het voertuig is geborgen door Berger Bcf.

