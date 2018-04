Vrijspraak van bedreigen jongens met luchtbuks

Publicatie: wo 18 april 2018 17.58 uur

LEEUWARDEN - Een Kollumerzwaagster (40) zou op 15 augustus 2016 met een dubbelloops luchtbuks in de hand een groep jongeren van zijn erf hebben gejaagd, onderwijl roepend 'Hier wordt niet geslagen maar geschoten'. De groep, vijf tot tien man sterk, in de leeftijd van 13 tot 15 jaar, kwam voor de stiefzoon van de Kollumerzwaagster. 'Er was gedoe om een meisje', wist politierechter Bauke Jansen. De Kollumerzwaagster zei dat hij geen wapen had gebruikt, maar er lagen een vijftal verklaringen die tegen hem pleitten.

De man zei dat hij helemaal niets bij zich had toen hij de groep opwachtte. Zijn stiefzoon had even eerder een app-berichtje gehad dat de groep wel even langs zou komen om hem in elkaar te slaan. 'Ik zei laat ze maar komen, ik wacht ze wel op', aldus de Kollumerzwaagster. Zo gezegd, zo gedaan. Volgens de jongens zwaaide de man met een luchtbuks en dreigde hij op hen schieten.

De Kollumerzwaagster zei dat hij zich alleen verbaal had geroerd. 'Ik denk dat ik wel een kwartier heb staan roepen. Ik heb met deze jongens echt niet een wapen nodig om ze van het erf te jagen'. Naderhand vond de politie achter in het schuurtje van de man een oude, enkelloops luchtbuks. 'Ik wist niet eens meer dat ik die had', zei de verdachte. De jongens hadden gezegd dat het niet de buks was waarmee de man had gedreigd.

En dat was toch wel opvallend, dat drie jongens hadden gezegd dat het om een ander wapen ging, vond officier van justitie Riemke van der Zee. Zij geloofde de jongens en eiste een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk. Rechter Jansen dacht er anders over. De jongens zijn op verschillende tijdstippen gehoord en hadden volgens Jansen de mogelijkheid om hun verhalen op elkaar af te stemmen. 'Dat u een wapen had, daar ben ik niet van overtuigd. Ik spreek u vrij', aldus de rechter.