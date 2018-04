Auto uitgebrand op N381 bij Ureterp

Publicatie: wo 18 april 2018 15.40 uur

URETERP - Op de N381 ter hoogte van Ureterp is woensdagmiddag een auto volledig uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond. De bestuurder kon de auto nog op de afrit parkeren. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Tot de brandweer ter plaatse kwam heeft de politie voor de veiligheid iedereen op afstand gehouden. De brandweer van Jubbega is ter plaatse gekomen om het voertuig te blussen. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto mee te nemen.

