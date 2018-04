Examenstunt: leerlingen belegeren schoolplein

Publicatie: wo 18 april 2018 14.56 uur

DRACHTEN - De examenkandidaten van het CSG Liudger locatie Raai hebben maandag het schoolplein bezet. Met pallets werden grote hekken gebouwd waardoor het schoolplein werd omgebouwd tot een soort van legerbasis.

In de ochtend verzamelden duizend leerlingen en leraren zich bij het schoolplein en wie probeerde de legerbasis binnen te dringen, werd volledig nat gemaakt door het leger examenkandidaten met waterpistolen. Verschillende dappere leerlingen en leraren hebben geprobeerd terug te vechten, maar dit resulteerde vaak in doorweekte kleding.

De examenkandidaten hebben de belegering volgehouden tot 8.30 uur. Daarna mochten de leerlingen en leraren druppelsgewijs langs 'Checkpoint Trudy', vernoemd naar teamleidster Trudy van den Berg en gebaseerd op Checkpoint Charlie, de school betreden. Zowel examenkandidaten als overige leerlingen en de leraren vonden het een geslaagde examenstunt en alles is goed en veilig verlopen. Nu is de tijd aangebroken voor de examenleerlingen om te gaan strijden in de schoolbanken voor een positief resultaat op de te maken examens.

