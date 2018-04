Niet aangelijnde hond bijt kat dood in Drachten

Publicatie: wo 18 april 2018 14.38 uur

DRACHTEN - Een niet aangelijnde hond heeft woensdag een kat doodgebeten in Drachten. Het incident vond plaats op de Wildzang en de politie werd omstreeks 10.12 uur gealarmeerd.

Het baasje had de hond niet aangelijnd en onder toeziend oog van omstanders werd de kat gegrepen en doodgebeten. De toegesnelde politie kwam ter plaatse en heeft deze de hond in samenwerking met het personeel van de dierenambulance in beslag genomen.

Omstreeks 13.00 uur kreeg de politie wederom een melding op de Wildzang. Dit keer zou de eigenaar van de hond, verward op straat lopen met een doorgeladen pistool. De politie is met kogelwerende vesten ter plaatse gekomen en het baasje is aangehouden en overgebracht naar het bureau. De politie laat weten dat er geen vuurwapen is aangetroffen.