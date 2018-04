Gorredijker vrijgesproken in stokoude hennepzaak

Publicatie: wo 18 april 2018 13.40 uur

LEEUWARDEN - Twee inwoners van Drachten zijn woensdag in een stokoude hennepzaak veroordeeld tot werkstraffen. Het stel, 27 en 33 jaar oud, woonde in 2015 in een woning aan de Compagnonsstrjitte in de Gorredijk. Op zolder hadden ze een wietkwekerij met 99 planten aangelegd. Een 48-jarige dorpsgenoot zou geholpen hebben de kwekerij op gang te krijgen. De man zou onder meer stekjes hebben geleverd en hij zou in de opbrengst hebben gedeeld. De Gorredijker ontkende in alle toonaarden.

Een heel vreemd verhaal

Hij vond dat zijn medeverdachten 'een heel vreemd verhaal' ophingen. De man is niet onbekend met het hennepwereldje, hij heeft een paar jaar een coffeeshop in Heerenveen gerund, maar hij was volgens eigen zeggen nooit in de woning aan de Compagnonsstrjitte geweest. De andere verdachte bleef bij zijn verhaal. 'Ik ben niet van plan om hier als enige voor op te draaien', was zijn antwoord op de vraag van de rechter waarom hij -als enige- de Gorredijker als medeplichtige had aangewezen.

Professioneel

De politie kwam door een melding via Meld Misdaad Anoniem de plantage op het spoor. Er werden stroom- en warmtemetingen gedaan, voor er op 22 juni 2015 een inval werd gedaan. De 99 plantjes stonden er goed bij, de kwekerij was volgens de rechter professioneel opgezet. De verdachte draaide er niet omheen: hij erkende dat hij in ongeveer een jaar tijd vier keer had geoogst. Hij en zijn vriendin waren eraan begonnen om uit de schulden te raken.

Illegale stroom

Een kennis had geld voorgeschoten om de boel op te bouwen. Zoals zo vaak in dit soort zaken werden de financiële problemen alleen maar groter. Aan Liander moest meer dan 2000 euro betaald worden voor de illegaal afgetapte stroom. En de verdachte moest ruim 5600 euro terugbetalen aan de gemeente Opsterland, omdat hij een uitkering had. De extra inkomsten uit de wiethandel had hij niet opgegeven. De politie had in eerste instantie berekend dat hij 37.000 euro had verdiend aan de verkoop van de vier oogsten.

Schijn tegen

Dat was volgens officier van justitie Riemke van der Zee een veel te optimistische berekening. Zij ging er vanuit dat het stel een kleine 9000 euro aan de verkoop van de wiet had overgehouden. Dat geld zou het stel terug moeten betalen. De rechter doet daarover over twee weken uitspraak. Hij veroordeelde de twee Drachtsters tot een werkstraf van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De Gorredijker werd vrijgesproken. De man had de volgens de rechter de schijn tegen, maar er was niet genoeg bewijs om hem aan de kwekerij te linken. Hij werd vrijgesproken.