Motorrijder schiet tegen bushokje op N357 Ferwert

Publicatie: di 17 april 2018 18.19 uur

FERWERT - Twee opzittenden van een motor zijn dinsdag rond 17.10 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de N357 bij Ferwert. De man en vrouw schoten als gevolg van de aanrijding met hun motor tegen de glazen wand een bushokje.

De twee slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De brandweer is ter plaatse gekomen om schermen te plaatsen tijdens de behandeling van de slachtoffers door het ambulancepersoneel.

