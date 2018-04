'Familie moet inbreker op rechte pad houden'

Publicatie: di 17 april 2018 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige inbreker uit Kootstertille was volgens eigen zeggen elke keer onder invloed van speed, als hij ergens een inbraak pleegde. Hij stond dinsdag terecht voor een dozijn inbraken, gepleegd vanaf december 2015, tot en met medio november 2016. De Tilster richtte zich enkel op bedrijven en dan vooral in Surhuisterveen en Buitenpost. Bij sommige bedrijven brak hij meer dan eenmaal in.

Marktplaats

Bij een bedrijf aan de Franklinstraat in Buitenpost was hij bekend, hij had er gewerkt. Na een inbraak op 12 november 2016 bij ditzelfde bedrijf werd de Tilster opgepakt. Hij bekende een hele reeks aan inbraken, behalve de inbraak bij een bouwbedrijf in Harkema in oktober 2016. Spullen afkomstig van die inbraak die bij hem thuis werden aangetroffen, zou hij via Marktplaats hebben aangeschaft.

Twijfels

Dat levert in elk geval heling op, maar dat betekent ook dat de schade die het bedrijf claimt -ruim 8000 euro- niet op de Tilster verhaalt kan worden. Die zei dat hij zijn leven heeft gebeterd en er iets van wil maken. Officier van justitie Henk Mous had zijn twijfels. De officier speelde zelfs met de gedachte om de rechtbank te vragen de schorsing van de voorlopige hechtenis op te heffen, omdat de Tilster zich niet aan de voorwaarden zou hebben gehouden.

Misverstand

Een van die voorwaarden is dat er geen strafbare feiten gepleegd mogen worden. En daar had de Tilster zich niet aan gehouden. Op 5 februari was hij in Delft betrapt op het bezit van drugs en vals geld en op 3 oktober vorig jaar had hij een flesje GHB in de auto. Volgens de Tilster berustten beide zaken op een misverstand, maar de officier was daar duidelijk nog niet zo zeker van.

Steuntje in de rug

Toch gunde hij de Tilster het voordeel van de twijfel. De officier sprak zelfs de familie op de publieke tribune aan om de verdachte een steuntje in de rug te geven. 'Of hij het zelf gaat redden betwijfel ik', zei Mous. Hij eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden. En hij wil dat de Tilster zich laat behandelen en dat hij een drugs- en alcoholverbod krijgt.

De Leeuwarder rechtbank doet op 1 mei uitspraak.