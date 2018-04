Vechtpartij om ondergrondse wietplantage

Publicatie: di 17 april 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een vechtpartij bij een woning aan de Boijlerweg in Boijl bracht de politie op 6 november vorig jaar op het spoor van een ondergrondse wietplantage. Vier mannen waren aan het knokken geslagen omdat de wiet was verdwenen. Drie van de vier moesten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. Het drietal, een 48-jarige inwoner van Boijl, een 51-jarige Drachtster en een 44-jarige man uit het Drentse Echten, zouden een inwoner van Oosterwolde hebben mishandeld en van de vrijheid hebben beroofd.

Kloofbijl

Twee van de drie ontkenden, alleen de man uit Boijl erkende dat hij de Oosterwoldenaar met een kloofbijl op de duim heeft geslagen. Het draaide allemaal om de hennepkwekerij, die was van de man uit Boijl. In een ondergrondse zeecontainer had hij 120 wietplanten staan. Hij is hartpatiënt en hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. In die periode verzorgde de de Oosterwoldenaar de wietplanten. Dat ging tot ieders tevredenheid, toen de Boijlenaar op 4 november thuiskwam stonden de planten er volgens hem keurig bij.

Braaksporen

De maandag daarop zouden de toppen geknipt worden, daar zouden de andere twee verdachten bij helpen. De schrik was groot toen die maandag bleek dat de kwekerij geript was: de toppen waren verdwenen. De Boijlenaar belde de Oosterwoldenaar, op zeer dreigende toon volgens de laatste. Dat was niet waar volgens de Boijlenaar. Maar er moest wel gepraat worden want er waren geen braaksporen bij de container aangetroffen en de Oosterwoldenaar had een sleutel. De Oosterwoldenaar kwam naar de Boijlerweg en vanaf dat punt lopen de verklaringen uiteen.

Opdracht

De Oosterwoldenaar zou bedreigd en mishandeld zijn door de verdachten. De Boijlenaar zou zich in eerste instantie gedistantieerd hebben, tot hij erachter kwam dat de worstelende mannen bijkans zijn woning sloopten. Om de vechtpartij te stoppen, sloeg hij hard met de kloofbijl op de grond. Op dat moment zou de doodsbange Oosterwoldenaar hebben geroepen wie de opdracht had gegeven voor het rippen van de kwekerij. De Boijlenaar, die zei dat hij 'totaal overrompeld' was door die opmerking, sloeg daarop de Oosterwoldenaar met de bijl op de duim.

Crimineel geld

Officier van justitie Ineke van Overbeeke vond dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. En de Boijlenaar heeft wiet geteeld en stroom gestolen. Voor hem eiste Van Overbeeke een celstraf van een jaar, plus zes maanden voorwaardelijk. De andere twee verdachten hoorden vier maanden cel tegen zich eisen plus acht maanden voorwaardelijk. De officier gaat er vanuit dat er eenmaal is geoogst.

De opbrengst van die ene oogst, volgens de politie ruim 12.000 euro, is crimineel geld. Dat bedrag moet de Boijlenaar volgens Van Overbeeke aan de Staat betalen. Het slachtoffer wil 20.000 euro smartengeld van de verdachten.

De Leeuwarder rechtbank doet op 1 mei uitspraak.