Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad

Publicatie: di 17 april 2018 12.12 uur

BEETSTERZWAAG - Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen. Dat heeft de gemeente Opsterland besloten.

Er zijn in Opsterland meerdere rijbanen die ook gebruikt worden door de bromfietser. Met het inrichten van een groot 60-km gebied rondom de N381 is nu ook de mogelijkheid ontstaan om in dit gebied bromfietsers te verplichten de rijbaan te gebruiken in plaats van de fietspaden. De bestaande verkeersborden in deze 60-km gebieden worden daarom binnenkort vervangen. Voor de bromfietser verandert de situatie gevoelsmatig het meest. Voor hen wordt het wennen.

De bromfiets op de rijbaan te laten rijden, is vrij gebruikelijk in 60-km gebieden in Nederland. Onderzoek en verkeersongevallencijfers laten zien dat het niet onveilig is. Het snelheidsverschil tussen de auto en de bromfiets is (theoretisch) kleiner (60 km/u versus 45 km/u) dan het verschil tussen de fiets en de bromfiets (18 km/u versus 40 km/u). Als de bromfietser op de rijbaan rijdt, neemt het ongevalsrisico tussen bromfiets en fietsverkeer af. En het fietst ook gewoon prettiger. Voor het autoverkeer geldt dat ze zich in deze 60-km gebieden moet aanpassen.

Voor welke 60-km gebieden geldt dit?