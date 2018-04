'Informateur T-diel moet werk overdoen'

Publicatie: di 17 april 2018 10.34 uur

BURGUM - Informateur Gjalt Benedictus heeft slecht gehandeld tijdens het informatieproces voor de vorming van een nieuw college. Benedictus moet zijn werk opnieuw doen. Dat vinden alle beoogde oppositiepartijen in Tytsjerksteradiel. Dat zijn VVD (3 zetels), GroenLinks (3 zetels), PvdA (3 zetels) en D66 (1 zetel). Benedictus adviseert een coalitie van CDA (6 zetels), FNP (5 zetels) en de Christenunie (2 zetels).

Niet alle mogelijkheden zijn onderzocht. Tijdens de informatie is geen poging gedaan tot verbinding maar alleen gekeken naar voorkeur. De informateur heeft volgens de partijen veel kansen laten liggen. De verspreiding van het advies gebeurde ook nog eens op knullige wijze. Media kregen omstreeks 16.15 uur het advies per mail toegezonden met de tekst "Omstreeks 21.15 uur zal de informateur zijn advies delen met de raad." Dit bleek onjuist omdat de oppositiepartijen woensdag al in alle stilte waren ingelicht over de uitkomst.

De oppositiepartijen willen in elk geval dat er een geheel nieuwe informatieronde komt. Het proces is volgens hen niet goed gegaan en moet overnieuw worden gedaan. De uitkomst toont ook weinig respect voor de verkiezingsuitslag.