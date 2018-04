Gewonde bij ongeval in Ureterp

Publicatie: ma 16 april 2018 21.52 uur

URETERP - Bij een ongeval op de Weibourren in Ureterp is maandagavond één persoon gewond geraakt. Twee voertuigen kwamen, door vermoedelijk een voorrangsfout, met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Griene Leane.

De brandweer van Ureterp werd opgeroepen om de bijrijdster uit een van de auto’s te bevrijden. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Weibourren afgesloten voor verkeer. Beide auto’s zijn meegenomen door een bergingsbedrijf.

