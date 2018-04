Vrienden van Nij Smellinghe superblij met donatie

Publicatie: ma 16 april 2018 20.29 uur

DRACHTEN - Al 17 jaar draaien de Drachtsterpiraten dik 14 dagen lang in december een eindejaars marathon op de fm.

De ploeg bestaat uit 14 leden die hun elk jaar weer voor 200% inzetten om er iets moois van te maken. De laatste jaren hebben deze heren een goed doel gekoppeld aan hun uitzending .Zo hebben ze twee jaar lang een flink geld bedrag aan Hart in Friesland en hebben de Vogelhelling een mooie keuken gedoneerd.

De laatste keer heeft het Ronald mc Donald huis een flinke donatie gekregen. Dit jaar was het de beurt aan de Vrienden van Nij Smellinghe. Ze hebben gevraagd wat ze nog op hun verlanglijstje hadden . Ze wilden graag een nieuwe laptop twee digitale camera’s, externe harde schijf en geheugenkaarten voor in de camera’s. Ook schonk de Drachtsterpiraten een mooie Onderzeeër waar de kinderen mee kunnen spelen. Dat is een wandbord waar de kinderen spelenderwijs veel van opsteken.

