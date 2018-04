Vrouw rijdt garagemuur eruit

Publicatie: zo 15 april 2018 10.20 uur

OOSTERWOLDE - Een vrouw reed zaterdagnacht door de muur van haar garage aan de Menninge in haar woonplaats. Ze kwam met de schrik vrij, maar de garage en auto raakten door de aanrijding flink beschadigd.

De vrouw trapte vanwege schrik op het gaspedaal nadat ze met haar spiegel iets zou hebben geraakt. Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse omdat het even leek dat de vrouw bekneld in haar voertuig zat. Daar bleek later geen sprake van te zijn.