Feestelijke opening van de N369 De Koaten

Publicatie: zo 15 april 2018 10.09 uur

KOOTSTERTILLE - Op woensdag 18 april is het zover De Koaten is dan echt klaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes voert samen met wethouder Jouke Spoelstra de officiele openings-handeling uit van de opening van de N369 bij de Koaten.

Tijdens de feestelijke opening zijn er verschillende activiteiten te doen in Kootstertille en langs de Koaten. Zo is er in het dorpshuis een expositie met foto's van 'toen en nu'. Langs de Koaten staan verschillende attracties en is er voor iedereen wat lekkers te halen. Laat je naar één van de locaties rijden met de paardentram.

