Grote wadloop oefening op het Wad

SCHIERMONNIKOOG - Zaterdagmiddag vond er op het Rif tussen Ameland en Schiermonikoog een grote oefening plaats met wadlopers die op het Wad in de problemen waren gekomen.

De gezamelijke wadlooporganisaties van Fryslân en Groningen, de KNRM stations van Ameland en Lauwersoog, de zeeverkeerspost Schiermonnikoog, het Kustwachtcentrum in Den Helder, de meldkamer Noord Nederland in Drachten en een SAR helikopter deden mee aan deze oefening.

Het scenario was dat twee groepen wadlopers (die bestonden uit wadloopgidsen) vanuit Wierum zouden wadlopen naar het Rif en de Engelsmanplaat en onderweg door het weer in de problemen zouden komen en geëvacueerd moesten worden.

De eerste groep bestaande uit 36 personen vertrok vanuit Wierum en liep naar het Rif. Een half uur later vertok de andere groep richting de Engelsmanplaat. Toen de eerste groep de noordzijde van het Rif naderde, werden ze overvallen door een plotseling opkomend onweer.

Er ontstond hierdoor wat onrust in de groep. De wadloopgidsen namen contact op met de andere groep wadlopers om te overleggen wat ze nu het beste konden doen. Tot overmaat van ramp werd één van de wadlopers getroffen door de bliksem en deze viel neer en nam in zijn val een andere wadloper mee die daardoor zijn enkel verzwikte. Nu hadden de wadloopgidsen een serieus probleem en via de marifoon werd er alarm geslagen bij de Nederlandse Kustwacht voor hulp.

De Kustwacht alarmeerde hierop een SAR helikopter en de KNRM reddingstations van Lauwersoog en Ameland. De wadloper die buiten bewustzijn was geraakt werd op brancard gelegd, die bestaat uit een plastic zeil en twee stokken. Dit zeil hebben de wadloopgidsen standaard in hun uitrusting mee het Wad op. Met zes personen kan men dan een patiënt prima vervoeren.

Nadat de reddingboten Annie Jacoba Visser van Lauwersoog en de Maria Hofker van Ameland ter plaatse waren hebben zij de beide patiënten aan boord genomen en naar Lauwersoog gebracht.

De patiënt die buiten bewustzijn was geraakt zou volgens het draaiboek door een helikopter van het Rif worden gehoist, maar omdat de heli iets eerder op de locatie arriveerde dan de bedoeling was, moest de helikopter vanwege de brandstof terugkeren naar Den Helder.

De overige wadlopers werden door de Silverwind die "toevallig" in de buurt van het Rif was aan boord genomen. Hier konden de wadlopers onder het genot van een bakje koffie en een broodje met soep op verhaal komen. Aan het eind van de dag werd in de haven vanLauwersoog aan boord van de Silverwind de oefening geëvalueerd.

