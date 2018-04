Fietser geschept op Voorstraat Buitenpost

Publicatie: za 14 april 2018 19.53 uur

BUITENPOST - Een fietser is zaterdagavond omstreeks 18.45 uur door een personenauto geschept op de Voorstraat in Buitenpost, ter hoogte van Kapenga Woonexpo. De fietser kwam vanuit de Julianalaan en stak schuin de Voorstraat over en heeft hierbij de auto over het hoofd gezien. De automobilist heeft nog geclaxonneerd maar kon de aanrijding niet voorkomen.

Een ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde fietser onderzocht, hij raakte licht gewond. De fiets raakt totaal vernield, de auto had schade op de motorkap.

