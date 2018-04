Demonstratie bij NAM locatie Warfstermolen

Publicatie: za 14 april 2018 13.13 uur

WARFSTERMOLEN - Bij de NAM boorlocatie in Warfstermolen kwamen zaterdag zo'n 100 demonstranten. Ze kwamen in actie tegen het plan van de NAM om daar te fracken en de gaswinning te stoppen. Omdat er gisteravond weer een beving was deed de organisatie nogmaals een dringend beroep op de mensen om naar de manifestatie in Warfstermolen te komen.

Er kwamen verschillende sprekers aan het woord waaronder wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn.Ook zijn er mensen in hongerstaking gegaan. De protestactie verliep rustig, de politie was op de achtergrond aanwezig.

FOTONIEUWS