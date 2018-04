Stil protest Burgum om opgehaald Afghaanse gezin

Publicatie: vr 13 april 2018 19.39 uur

BURGUM - Raadsleden uit Tytsjerksteradiel en Leeuwarden hebben vrijdagavond een stil protest gehouden tegen de uitzetting van een Afghaans gezin uit het AZC van Burgum. Een familie met drie dochters van 6, 7 en 12 jaar oud zijn vrijdagochtend in alle vroegte opgehaald om terug te gaan naar Afghanistan. De raadsleden zijn het niet eens met de gang van zaken. Er werd vanaf het gemeentehuis een protestloop gehouden door het winkelcentrum van Burgum.

Zowel in Tytsjerksteradiel als in de gemeente Leeuwarden is een paar maanden geleden een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om voorlopig geen mensen uit te zetten naar Afghanistan. De reden hiervoor is omdat het niet veilig is in het land.

De schrik en ontzetting was bij een aantal raadsleden dan ook groot toen bekend werd dat er alsnog mensen opgehaald en uitgezet worden. Enkele tientallen raadsleden en andere mensen liepen hand in hand mee in de protestmars.

