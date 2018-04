Asielzoeker slaat vrouw en kinderen: 5 maand cel

Publicatie: vr 13 april 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Wegens het meermaals mishandelen van zijn vrouw en kinderen is een 44-jarige Irakese asielzoeker vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van tien maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De man komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zich laten behandelen. Hij mag geen contact opnemen met zijn echtgenote en zijn vier minderjarige kinderen.

De verdachte, hij staat ingeschreven in het azc in Burgum, ontkende de aantijgingen aan zijn adres. Zijn vrouw had verklaard dat zij al in Irak stelselmatig door haar man werd mishandeld. Dat veranderde niet toen het gezin in oktober 2015 in Nederland aankwam. Ook de kinderen zouden er vaak van langs hebben gekregen.

Een zoontje zou een vuistslag in het gezicht hebben gekregen en in de buik zijn getrapt. De kinderen hadden verklaard dat ze bijna dagelijks 'voor de grap' klappen van hun vader kregen. De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van acht maanden, plus vier maanden voorwaardelijk.