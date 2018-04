Cel voor Oentsjerker voor ontucht met 15-jarige

Publicatie: vr 13 april 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank acht niet bewezen dat een 25-jarige inwoner van Oentsjerk op 17 december vorig jaar in de buurt van een café in Hurdegaryp een 15-jarige meisje heeft verkracht. De man heeft volgens de rechtbank wel ontucht gepleegd met een minderjarige. Daarvoor werd hij vrijdag veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, plus zes maanden voorwaardelijk. De officier van justitie ging wel uit van verkrachting en eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel plus een jaar voorwaardelijk.

De Oentsjerker is verminderd toerekeningsvatbaar. Een psycholoog stelde vast dat hij een autistische stoornis heeft, een lichte verstandelijke beperking en dat hij op bepaalde gebieden zwakbegaafd is. De man heeft een gebrek aan sociaal inzicht en kan zich onvoldoende inleven in anderen. Het meisje had verklaard dat ze had aangegeven dat ze geen seks met de man wilde.

Door die stoornissen heeft de verdachte waarschijnlijk de signalen van het meisje niet goed aangevoeld. Om het herhalingsgevaar terug te dringen, moet de man zich laten behandelen. Verder moet hij een schadevergoeding van ruim 2500 euro aan het meisje betalen. De rechtbank legde ook een locatieverbod op: de Oentsjerker mag zich de komende drie jaar –de duur van de proeftijd- niet in de buurt van het café in Hurdegaryp vertonen.