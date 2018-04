Vrouw (19) bezorgt agente hersenschudding

Publicatie: vr 13 april 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoonster van Kootstertille bezorgde een politieagente een middag die zij niet snel zal vergeten. Op 17 januari wilden de agenten en een collega de vrouw aanhouden omdat zij bij het treinstation in Buitenpost het glas van een abri had vernield. De vrouw draaide volledig door en verzette zich heftig toen de agenten haar aan wilden houden. Ze schopte de agente tegen het hoofd. Die heeft daar tot op de dag van vandaag last van, zo bleek vrijdag op de zitting van politierechter Marijke Jansen.

Dat de verdachte zo door het lint was gegaan, dat had ze zelf ook nog nooit meegemaakt. "Het ging gewoon niet goed in mijn leven", zei ze. Alles zat tegen, op veel gebieden. Ze slikte bovendien haar medicijnen niet, wat ze wel had moeten doen. Ze zou vooral erg bang zijn geweest voor de agenten. "Ik was niet boos", zei de vrouw. Toen de agente haar aansprak sloeg ze eerst met een zware handtas van zich af.

Vervolgens was er een worsteling, waarbij de agente een schop tegen het hoofd kreeg. De agente werd per ambulance afgevoerd, in het ziekenhuis werd een gebroken jukbeen en een hersenschudding geconstateerd. Ze is er wekenlang uit geweest en nog steeds is ze niet volledig aan het werk. Ze heeft last van angstgevoelens en ze is snel geïrriteerd.

De verdachte opperde dat dit soort zaken ook bij het werk van een politieagente hoort. Daar was de rechter het niet mee eens: "U kunt mij er niet van overtuigen dat je dit als politieagente maar moet pikken."

De agente had een schadevergoeding van 1800 euro ingediend, de rechter wees een bedrag van 1200 euro toe. De verdachte kreeg een werkstraf van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw heeft pdd-nos. Vanwege die stoornis vond Jansen dat ze verminderd toerekeningsvatbaar was. Advocate Marije Rauwerda had al gezegd dat haar cliënte niet bewust had gehandeld, maar meer vanuit de stoornis.