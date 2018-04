CDA en FNP willen ChristenUnie in nieuwe coalitie

Publicatie: vr 13 april 2018 13.54 uur

BURGUM - De eerste beide partijen van de beoogde coalitie lijken nauwelijks verrassend, immers, CDA met zes en FNP met vijf zetels zijn de beide grootste partijen, hebben ook al samengewerkt in de vorige coalitie. Maar dat de ChristenUnie is uitverkoren om de 'romp' CDA/FNP aan de nodige meerderheid te helpen, is op zijn zachtst gezegd verrassend. Informateur Gjalt Benedictus had er een behoorlijke kluif aan om het uit te leggen. Want naast de pragmatische overwegingen, speelde er deze donderdagavond ook de nodige emotie een rol, misschien zo nu en dan wel een hoofdrol.

Met name de drie partijen die buiten de coalitieboot vielen, de VVD, de PvdA en GrienLinks hadden allen drie zetels veroverd, waren verbaasd, aangeslagen, boos en toch wel behoorlijk gefrustreerd. Zij hadden alledrie zichzelf eigenlijk, zo bleek, die derde plek in de coalitie toegedacht. Immers, zo was de redenering, zij hadden elk drie zetels, en de CU die nu naar voren is geschoven, 'maar' twee. En dus werd er weer eens stevig gedebatteerd in de raad van Tytsjerksteradiel. Het ging nu niet alleen over politieke standpunten en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen, maar ook over mensen.

Na de reguliere raadsvergadering vond de extra openbare vergadering plaats waarin het rapport van de informateur, Gjalt Benedictus, hij hakte al eerder met dit informatiebijltje, ter tafel kwam. De sfeer in de reguliere vergadering is een beetje anders dan anders, maar dan kan ook komen vanwege het feit dat er liefst 11 nieuwe raadsleden zijn aangeschoven, en voor hen is het de eerste raadsvergadering. Maar later zal blijken dat er spanning in de lucht hangt vanwege de rapportage van de informateur.

Jeroen Gebben, nu zonder ambtsketen, zit als technisch preses de vergadering voor. En het woord is uiteraard als eerste aan Gjalt Benedictus. Hij spreekt van een ‘moai proses’, waarin hij met alle raadsfracties 'yn petear' is gegaan. "Der binne ferliezers en winnaars", aldus de informateur. "Der kaam nei foaren dat men fûn dat der in 'tandje bij' moast, wat mear ambysje." Eigenlijk zou het eenvoudig kunnen zijn vindt hij, dit was een stabiele coalitie, dus doorgaan was een optie. Hij legt uit hoe hij, alles en iedereen gehoord hebbende, bij een coalitie van CDA, FNP en, toch wel verrassend voor velen, de CU is terecht gekomen. "Der is in stabile koalysje nedich mei nij elan en nij fjoer foar in krêftich bestjoer."

Vervolgens mogen de fracties commentaar leveren, het is Gelbrig Hoekstra (CDA) die het bal opent. "It kin mei- as tsjinfalle, it CDA hat altyd in betroubere partner west. Wy ha der sin yn en hoopje op in goede gearwurking mei alle fraksjes." Piet Reitsma (FNP) noemt het 'in goede saak' en hij schuift Rommert Dijk als beoogd wethouder naar voren. "De petearen wiene iepen en transparant, wy ha der in posityf gefoel oer."

Dan is het de beurt aan Birgitta Scheepsma, meestal de meest uitgesprokene van de fractiewoordvoerders, zo ook nu: "Wij hebben bij de verkiezingen gewonnen, wij hadden graag een plaats willen innemen in de nieuwe coalitie, wij zien geen breekpunten, sluiten ook geen enkele partij uit." Maar dan: "Dit is oude politiek, dit is een coalitie die met drie partijen in achterkamertjes is gesmeed, wij voelen ons om de tuin geleid, dit lijkt nergens op. Er was al besloten voor wij er van wisten. Wat ons betreft mag het over."

Dineke Wagenaar (VVD) is teleurgesteld: "Hoe gelijkwaardig was het eigenlijk, GrienLinks, D'66 en de VVD waren de winnaars. Wat er nu gebeurt voelt niet transparant, waarom niet andere opties geprobeerd, dit is 'take it or leave it'. Een verduidelijkend gesprek was logisch geweest. Kan het CDA zijn verkiezingsslogan wel waarmaken met FNP en CU? Dit is een behoudende coalitie, zonde voor Tytsjerksteradiel, dit is behoudend en gezapig."

Voor de PvdA voert ex-raadslid Sipke van der Meulen het woord. "Er mist wat in dat overleg", vindt hij: "Er waren drie combinaties mogelijk met CDA en FNP, een stabiele coalitie met de PvdA was mogelijk. 'Tandje bij' is een aanmatigende opmerking. De oude coalitie heeft meer stemmen gekregen dan de nieuwe. Dit lijkt ons onverstandig, het gaat erom 'wat is goed voor Tytsjerksteradiel'. Ons advies is: kijk nog eens kritisch naar deze coalitie. Je zet nu een partij buitenspel die 72 jaar in de coalitie heeft gezeten."

Douwe Hooijenga (CU): "Wy hawwe de ambysje, it nije elan, sa binne wy de gesprekken yngien, iepen en iepenhertich, konstruktyf, wy wolle meidwaan. Wy kinne in belangrike bijdrage leverje, wy binne der klear foar." Erwin Duursma (D’66) is kort in zijn commentaar: "Wij kunnen een toegevoegde waarde leveren van andersdenkenden."

Uiteraard was daarna het woord weer aan Gjalt Benedictus: "Ik kin my sommige dingen wol foarstelle, oer âlde as nije polityk lit ik my net út. Ik bin blij ferrast mei de iepenheid. Ik kaam al gau ta de konklúzje dat ik oankoerste op ien opsje. Der is net ien bûtenspul set. De Warren (bouwen in het gebied tussen Burgum en Suwâld red.) wie in bron fan ûnstabiliteit. En: der hat gjin sprake fan 'achterkamertjespolitiek' west.

Eigenlijk is daarmee de discussie nog lang niet over, de emoties lopen behoorlijk op, maar iedereen beseft dat er niet hier en nu een ander voorstel op tafel kan komen. En het is Jeroen Gebben die escalatie van die emoties voorkomt door iedereen een goede raad mee te geven: "Lit it besakje, tink nochris goed nei." En daarna sluit hij de vergadering, maar zeker nog niet de onderlinge discussie. Wordt dus vervolgd.