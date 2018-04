Kootstertille verzet zich tegen locatie vergister

Publicatie: vr 13 april 2018 12.36 uur

KOOTSTERTILLE - Plaatselijk Belang Kootstertille is fel tegen de nieuwe locatie voor de biovergister in het dorp. Dat blijkt uit een artikel in het Friesch Dagblad. De nieuwe locatie zorgt er alleen voor dat alles erger wordt voor de dorpsbewoners. Het verplaatsen van de biovergister met een paar honderd meter zou niets veranderen aan de situatie.

Ook baart de uitbreiding van activiteiten dorpsbelang zorgen. Op de nieuwe plek zal namelijk niet alleen een biovergister komen maar ook een biomassacentrale. Deze kan er komen omdat ondernemer UES inkomstenderving zou hebben in verband met de vertraging van de bouw van de biovergister. Naast stank bestaat nu ook kans dat er rookwolken over het dorp trekken.

Volgende week spreekt de gemeenteraad over het alternatief.