Kranslegging bij gedenksteen in Gorredijk

Publicatie: vr 13 april 2018 12.00 uur

GORREDIJK - Vrijdagochtend hebben kinderen van de basisscholen in Gorredijk een krans gelegd bij de gedenksteen in de hoekgevel bij de Gerke Numanbrug, de hoofdbrug in Gorredijk. Ook werden er bloemen gelegd op de Algemene Begraafplaats aan de Hegedyk, bij het monument van de gevallen verzetsstrijder in Museum Opsterlân aan de Hoofdstraat en bij de koperen gedenkplaat van Jan Eisenga.

In 1989 zijn vier basisscholen in Gorredijk gestart met het project Adopteer een monument. Het project Adopteer een Monument is een initiatief van de Stichting Februari 1941 waarbij men zich vooral richt op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het doel van deze adoptie is, dat de jeugd door middel van lessen op school, waakzaam wordt en blijft voor sluimerend fascisme en racisme om ons heen.

FOTONIEUWS