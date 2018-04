Fietsen en wandelen over Schreiersbrug weer legaal

Publicatie: do 12 april 2018 21.34 uur

DOKKUM - Vanwege opnieuw vertraging bij het aanleggen van de fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep, wordt de Schreiersbrug op korte termijn weer opengesteld voor fietsers en wandelaars, zo liet de wethouder weten. Er komen wel aanpassingen, waaronder een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de brug. In de praktijk werd het fiets-en wandelverbod over de brug overigens ook al massaal genegeerd en werd het negeren van het verbod door de politie gedoogd.

De wethouder kwam donderdagavond met meerdere redenen waarom de planning voor het aanleggen van de fietsbrug niet gehaald werd. Volgens de Graaf is het lastig om het materiaal op tijd in Dokkum te krijgen, was er nog een dreiging van een hoger beroep en nam de afhandeling van eerdere bezwaren veel tijd in beslag. Ook de provincie zag de werkzaamheden in het drukke toeristenseizoen met gemiddeld 3000 vaarwegingen per week niet zitten.

De nieuwe brug gaat 1,7 miljoen euro kosten en zou na eerder uitstel voor de bouwvak van 2018 klaar zijn. De gemeente had aanvankelijk 1,3 miljoen euro begroot en stuitte op een aantal bezwaren na het aankondigen van de aanleg.

In het verlengde van de Dongeradyk en over het Dokkumer Grootdiep heen komt de fietsbrug te liggen. Het is een van de afspraken die in 2015 tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel zijn gemaakt in het kader van de verkeersgevolgen na aanleg van de Centrale As. Het advies van de bezwarencommissie was om alle ingediende bezwaren tegen de brug ongegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning in stand te houden.