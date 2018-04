Reserveerlijn Jobinder wordt na 3 maand gratis

Publicatie: do 12 april 2018 18.23 uur

DOKKUM - Het telefonisch boeken van een rit bij Jobinder is vanaf 1 mei 2018 gratis. Het bestuur van Jobinder heeft dit vanmiddag besloten. Waarom men over dit besluit meer dan drie maanden liet gaan, is onbekend. De taxidienst Jobinder ging in januari stroef van start omdat er heel veel mis ging. Klanten die Jobinder vervolgens wilden bellen, moesten vervolgens betalen voor het belletje.

Jobinder laat weten dat de gebruikers met terugwerkende kracht vanaf de start op 8 januari 2018 compensatie kunnen aanvragen voor de reeds gemaakte belkosten. Dat kan via het formulier op de website van Jobinder of telefonisch via de Mobiliteitscentrale (0900 - 40 50 500).

Tot nu toe kostte een telefoontje naar de centrale € 0,05 per minuut, een starttarief van € 0,045 plus de gebruikelijke belkosten.