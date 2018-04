Burgumer (58) een jaar de cel in wegens stalking

Publicatie: do 12 april 2018 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een 58-jarige inwoner van Burgum is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens stalking veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden plus 12 maanden voorwaardelijk. De Burgumer heeft bijna drie jaar lang zijn ex-vrouw bestookt met talloze e-mails en voicemailberichten. Volgens de rechtbank lijkt de man niet in staat te zijn om adequaat om te gaan met de echtscheiding.

Hij heeft eerder terechtgestaan omdat hij in augustus 2013 in Tytsjerk de auto van zijn schoonouders in brand had gestoken. Zij partner verbleef daar op dat moment. Hij vond dat de schoonouders zich teveel met de relatieproblemen van hem en zijn echtgenote bemoeiden. De rechtbank acht ook bewezen dat de man een oud-collega bij de provincie Fryslân en een medewerker van de reclassering heeft gestalkt.

Ook deze mensen werden bedolven onder de e-mails. De Burgumer stond twee weken geleden terecht. Op de dagvaarding stond een nog veel langere lijst met personen die hij gestalkt zou hebben, waaronder veel ex-collega's en familieleden van de ex. De rechtbank verklaarde het Openbaar Ministerie (OM) in die zaken niet-ontvankelijk. Stalking is een zogeheten klachtdelict: de aangevers moeten eerst formeel een klacht indienen, of uit de aangifte moet blijken dat de aangevers willen dat de verdachte vervolgd wordt.

Dat was volgens de rechtbank in al die andere zaken niet het geval, vandaar dat de straf een stuk lager uitviel dan de 30 maanden cel die het OM had geëist. De mailtjes die de Burgumer naar onder andere zijn ex verstuurde logen er niet om. Ze bevatten doodsbedreigingen en de mails gingen soms vergezeld van foto's van verminkte lijken. Volgens een psycholoog heeft de Burgumer een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. De rechtbank verbond aan de proeftijd van drie jaar dat hij op geen enkele manier contact op mag nemen met zijn ex-partner.