Rechter: klap met wodkafles was noodweer

Publicatie: do 12 april 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige Drachtster die op 5 januari een man met een wodkafles op het hoofd mepte, handelde volgens politierechter Christine Koelman uit noodweer. Koelman sprak de Drachtster donderdag vrij van een poging tot zware mishandeling. Het slachtoffer liep een bloedende barstwond op op het voorhoofd. De Drachtster zei dat de man roepend en scheldend met een honkbalknuppel bij hem voor de deur stond.

Later zou blijken dat de man een tafelpoot bij zich had. Hij had van een kennis vernomen dat zijn partner al anderhalf jaar een relatie had met de Drachtster. Op 5 januari kreeg dezelfde kennis een stroom aan appjes binnen van de vriendin: ze was bij de verdachte thuis en die zou haar niet hebben willen laten gaan. De kennis waarschuwde het latere slachtoffer, die ging met zijn zoon en gewapend met de tafelpoot naar de woning van de verdachte.

De Drachtster deed de deur open met de wodkafles in de hand. Volgens hem stond de andere man dreigend met het stuk hout in zijn hand voor zijn voordeur. Hij beweerde dat hij de deur dicht had geslagen en dat dat wellicht de hoofdwond had veroorzaakt. Dat verhaal vond de rechter niet aannemelijk, ook omdat verschillende getuigen over de wodkafles hadden verklaard. Koelman ging er vanuit dat de Drachtster wel degelijk een tik met de fles had uitgedeeld.

Maar dat had hij gedaan om zichzelf te verdedigen, concludeerde de rechter. Dat hij voor dat doel een -gevulde- wodkafles had gebruikt, noemde de rechter een 'proportioneel wapen'. Met andere woorden: de Drachtster was gerechtigd de fles te gebruiken om zichzelf en zijn huis en haard te verdedigen. De man werd dus vrijgesproken. Hij zei aan het begin van de zitting dat hij nooit heeft geweten dat zijn vriendin er nog een relatie op nahield.