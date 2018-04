Dronken BroeksterwÃ¢ldster beledigt agente

Dronken Broeksterwâldster beledigt agente

Publicatie: do 12 april 2018 11.09 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige stapper uit Broeksterwâld is woensdagnacht vroeg door de politie aangehouden. De man wilde rond 3.00 uur nog een horecagelegenheid binnentreden nabij het Zaailand in Leeuwarden. Dit is niet toegestaan rond dat tijdstip en de dronken man probeerde op vervelende wijze alsnog naar binnen te komen.

De politie kwam ter plaatse en hij begon vervolgens de agenten te beledigen. Uiteindelijk is de 22-jarige man omstreeks 4.00 uur aangehouden. Daarbij verzette hij zich en maakte seksistische opmerkingen naar de vrouwelijke agent. De politie heeft een onderzoek ingesteld en er is proces-verbaal opgemaakt.