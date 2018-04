Geen treinen i.v.m. aanrijding met persoon

Publicatie: do 12 april 2018 11.04 uur

HURDEGARYP - Sinds 10.52 uur rijden er tussen Buitenpost en Leeuwarden geen treinen. Dit in verband met een aanrijding met een persoon. De politie laat weten dat deze persoon bij de aanrijding om het leven is gekomen. Het is nog onduidelijk hoe het precies kon gebeuren. De aanrijding vond plaats nabij het treinstation in Hurdegaryp.

Het treinstation en de Stationsweg zijn na de aanrijding gelijk met linten afgezet door de politie. De trein staat stil ter hoogte van de Slachtedyk. De passagiers zijn overgebracht naar hotel Van der Valk alwaar ze hun reis later kunnen vervolgen.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen. Ook de brandweer van Gytsjerk werd opgeroepen om ter plaatse te komen om schermen te plaatsen. Prorail verwacht dat het treinverkeer in elk geval tot 14.45 uur gestremd zal blijven. Arriva zet tussen Leeuwarden en Buitenpost bussen in als vervangend vervoer.